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Уход из Херсона: недовольным в РФ предложили "завалить хлебало"
11.11.2022 14:42 Ольга Белозерова

Уход из Херсона: недовольным в РФ предложили "завалить хлебало"

В сети распространяется видео, как ведущий российского ТВ предложил тем, кто недоволен отводом войск их Херсона, "завалить хлебало".

"Мне кажется это огромная ошибка, когда люди относятся к военным событиям как к футбольному матчу. Я за 16 лет в профессии получил одно важное умение: вовремя завалить хлебало своих эмоций. Вот это умение, оно сейчас нам всем очень нужно, на мой взгляд", - заявил ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

 

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