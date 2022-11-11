



Уход из Херсона: недовольным в РФ предложили "завалить хлебало"

В сети распространяется видео, как ведущий российского ТВ предложил тем, кто недоволен отводом войск их Херсона, "завалить хлебало".



"Мне кажется это огромная ошибка, когда люди относятся к военным событиям как к футбольному матчу. Я за 16 лет в профессии получил одно важное умение: вовремя завалить хлебало своих эмоций. Вот это умение, оно сейчас нам всем очень нужно, на мой взгляд", - заявил ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ.



