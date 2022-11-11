Уход из Херсона: недовольным в РФ предложили "завалить хлебало"
В сети распространяется видео, как ведущий российского ТВ предложил тем, кто недоволен отводом войск их Херсона, "завалить хлебало".
"Мне кажется это огромная ошибка, когда люди относятся к военным событиям как к футбольному матчу. Я за 16 лет в профессии получил одно важное умение: вовремя завалить хлебало своих эмоций. Вот это умение, оно сейчас нам всем очень нужно, на мой взгляд", - заявил ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ.
«Он принял тяжелое, непопулярное, но нужное сегодня решение».— НТВ (@ntvru) November 11, 2022
В студии программы «Место встречи» обсудили ситуацию с Херсоном. Мнения звучали разные.
Полный выпуск: https://t.co/DRqEjWzN8D pic.twitter.com/VgpVKPZjEk