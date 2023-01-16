



Учителей не хватает: тысячи олим ждут своей очереди на обучение в ульпанах

Условия найма учителей в ульпанах Министерства образования будут обсуждаться сегодня в Комитете по образованию, культуре и спорту Кнессета в связи с растущей их нехваткой на фоне большого притока репатриантов в основном из России и Украина, создавшего широкий спрос на изучение иврита для взрослых.



Министерство образования вычло из зарплаты преподавателей в ульпанах по 500 шекелей, которые они получили в декабре, потому что они не были включены в новое соглашение о заработной плате, подписанное между государством и профсоюзом учителей, которое включало это повышение заработной платы.



Начинающий преподаватель в ульпане со степенью бакалавра зарабатывает 2 967 шекелей в месяц на штатной должности и 6 336 шекелей в месяц после 36 лет работы. Для обладателей второй степени максимальная зарплата составляет 6789, для обладателей третей степени - 7186 шекелей. Для сравнения, максимальная зарплата учителя New Horizon с 36-летним стажем достигает 16 886 шекелей.



Чиновники на местах сообщают, что около 22% учителей увольняются каждый год из-за низкой заработной платы. В отчете указано, что на сегодняшний день в ульпанах не хватает 88 учителей.



В отчете Кнессета показано, что в 2022 году в 84 ульпанах обучалось 24 400 студентов - на 50% больше, чем в предыдущие годы, - и в них работало 533 учителя.



При этом возникло обратное соотношение между количеством учителей и количеством учеников за последние два года - при увеличении количества учеников, число учителей сокращается. Другими словами, учителям мало того, что они вынуждены довольствоваться крайне низкой заработной платой, они сталкиваются с непомерной нагрузкой в ​​переполненных классах.