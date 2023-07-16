



Три модных тренда на лето, без которых не обойтись

В этом летнем сезоне три элемента гардероба уже заполонили все инстаграмм-пространство девушек и женщин, которые хотят выглядеть модно в обычные и праздничные дни.



Подобрав свой образ, включая один из таких элементов в гардероб, можно выглядеть и стильно, и модно даже при скромном бюджете.



Делайте летом ставку на трендовый наряд, без которого просто не обойтись, пишет 24 Канал.



Рубашка в полоску



В тренды неожиданно вторглась голубая рубашка в белые полоски. Кажется, она имеет все шансы обойти по популярности рубашку белого цвета. Носите изделие с базовой майкой и джинсами или брюками палаццо. Образ можно завершать винтажными кроссовками или сандалями.



Жилетка



Этот элемент гардероба является самым популярным летом. Модницы чаще всего выбирают белые и черные жилетки, которые миксуют с джинсами, брюками и шортами. Также в моде льняные костюмы пастельных оттенков, прекрасно отсылаемые к эстетике Old Money.



Черно-белый топ



Известность недавно завоевал черно-белый топ с контрастной окантовкой. Эта вещь – что-то новое в гардеробе базового наряда, поэтому выбирайте для себя такой топ, если хотите обновить образы чем-нибудь свежим.