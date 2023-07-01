



Сумочку, размером меньше крупицы морской соли, продали более чем за $63 000

Микроскопическую сумочку, которая меньше крупинки соли, продали на аукционе за $63 750. Ее создал художественный коллектив MSCHF из Бруклина, пишет CNN.



Чтобы увидеть дизайн сумочки, нужен микроскоп, поскольку ее размер — 657 x 222 x 700 микрометров.



MSCHF назвала свое миниатюрное произведение "микроскопической сумочкой" и утверждает, что она достаточно узкая, чтобы пройти сквозь игольное ушко, и меньше крупинки морской соли.



Сумка изготовлена с помощью двухфотонной полимеризации — технологии производства, которая используется для 3D-печати микроразмерных пластиковых деталей. Ее продавали вместе с микроскопом, оснащенным цифровым дисплеем, через который можно рассматривать сумку.



Рекламное фото показывает дизайн более подробно, раскрывая фирменную монограмму Louis Vuitton — LV. Похоже, что миниатюрное изделие создано на основе сумки OnTheGo от французского лейбла, которая сейчас продается в полном размере по цене от $3100 до $4300, сообщает CNN.



Однако миниатюрная сумка не имеет никакой связи с Louis Vuitton. Креативный директор MSCHF Кевин Визнер заявил, что коллектив не обращался в Louis Vuitton за разрешением на использование логотипа. "Мы сторонники школы "просить прощения, а не разрешения", — сказал он.



В MSCHF говорят, что их объект является логическим продолжением тенденции, когда модные бренды сокращают размер своих аксессуаров. "Это последнее слово в миниатюризации сумок. Поскольку функциональная вещь становится все меньше, ее статус становится все более абстрактным, пока не превращается сугубо в символ бренда", — объясняют дизайнеры.



Аукцион организовал онлайн-аукционный дом Joopiter, основанный американским музыкантом, продюсером и дизайнером Фарреллом Уильямсом. "Фаррелл любит большие шляпы, поэтому мы сделали для него невероятно маленькую сумку", — говорят в MSCHF.



