



Странный выбор: Меган Маркл в жару вышла на люди в пальто

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарядилась не по сезону, выйдя на улицу в жаркую погоду в кашемировом пальто и шарфе.



По данным Page Six, модные эксперты оценили стоимость ее образа примерно в пять тысяч долларов.



В частности, Меган надела пальто Max Mara Raspoli за 1625 долларов. А ее шарф от Hermès Rayures D'Ete стоит 1225 долларов.



Образ дополнили белые брюки, босоножки Chanel за 1150 долларов, ремень Givenchy - 450 долларов и белая сумка Goyard - 1650.