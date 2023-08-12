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Странный выбор: Меган Маркл в жару вышла на люди в пальто
12.08.2023 13:20 Алина Груднева

Странный выбор: Меган Маркл в жару вышла на люди в пальто

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарядилась не по сезону, выйдя на улицу в жаркую погоду в кашемировом пальто и шарфе.

По данным Page Six, модные эксперты оценили стоимость ее образа примерно в пять тысяч долларов.

В частности, Меган надела пальто Max Mara Raspoli за 1625 долларов. А ее шарф от Hermès Rayures D'Ete стоит 1225 долларов.

Образ дополнили белые брюки, босоножки Chanel за 1150 долларов, ремень Givenchy - 450 долларов и белая сумка Goyard - 1650.

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