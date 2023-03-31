



Стилист в витрине: особый проект Дома брендов Gerry Weber-Irene в Израиле

Немецкие, французские, итальянские марки мультибрендового магазина Gerry Weber-Irene известны во всем мире, это вневременное качество и вещи, которые долго будут актуальны, которые сделаны из очень качественных тканей и прослужат много сезонов, не меняя ни форму, ни цвет.



В особом проекте Gerry Weber-Irene приняли участие многие известные стилисты, которые давно уже рекомендуют одежду этих брендов своим клиентам. В этом проекте стилисты выбирают для себя лук, который нравится им самим, и оформляют витрину в выбранном стиле.



Новым гостем, приглашенным в Gerry Weber-Irene в тель-авивский торговый центр "Ган а-Ир", стала дизайнер и лайфстайл-блогер, создательница собственного бренда украшений Юлия Грин.



- Зайдя в магазин Gerry Weber-Irene, я сразу обратила внимание на красивые лиловые оттенки, - так объясняет Юлия свой выбор образов. - Весной, после зимы, захотелось нежности и воздушности. Именно поэтому для одного манекена я выбрала жакет лилового оттенка, брюки с интересным принтом и белую классическую рубашку. Такой лук идеально подойдёт для офиса, делового обеда или встречи.







Ещё очень понравился жакет из качественного твида. К нему захотелось добавить юбку плиссе серого оттенка и футболку с абстрактным принтом, - так я нарядила второй манекен. А для себя подобрала лиловые узкие брюки и объемный пуловер интересной текстуры с переплетением трех цветов.



Для второго весеннего демисезонного образа я выбрала уютную дутую жилетку в цвете off-white, яркие зеленые брюки стройного силуэта и полосатый лонгслив, в котором присутствуют оба этих цвета.



Качество всех вещей на высоте. Настолько приятны на ощупь и на теле, что тяжело было выбрать то, что понравилось больше. Настоящий бутик европейского стандарта.



В проекте «Стилист в витрине» от Gerry Weber-Irene уже приняли участие стилисты Марина Каневская, Диана Ким, Татьяна Акопова.



О Доме брендов



Большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene, находятся в тель-авивском торговом центре "Ган а-Ир" и в иерусалимской "Мамилле". Новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года. Среди брендов бутика Irene - всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.



Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Размеры одежды - от 36 до 48, размеры эластичных джинсов с высокой посадкой - от 36 до 50-52.



Мультибрендовые магазины Gerry Weber-Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



Facebook и Instagram

