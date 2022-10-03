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Собчак об уголовном деле против нее: "Попытка отомстить"
03.10.2022 13:37 Ольга Белозерова

Собчак об уголовном деле против нее: "Попытка отомстить"

Российская журналистка Ксения Собчак высказалась о том, что против нее требуют возбудить уголовное дело.

По словам Собчак, на допросе ей задавали "странные вопросы". 

"Например: "Не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?", - пишет Собчак.

Журналистка подчеркнула, что никогда не обсуждает вопросы с гостями своих интервью, а ответы публикуются без цензуры. 

"Расцениваю это как очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране", - заявила Ксения Собчак.

 

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