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Против Собчак требуют возбудить дело
03.10.2022 08:21 Алина Груднева

Против Собчак требуют возбудить дело

Полиция призвала СК РФ возбудить дело в отношении журналистки Ксении Собчак.

 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
 
В частности, против Собчак просят возбудить дело о "распространении фейков о власти". 
 
Соответствующий призыв был передан в СК РФ в связи с уголовным делом против Виталия Манского о клевете, которое было возбуждено после его интервью Собчак.
 
Как известно, журналистка в последнее время активно описывает события, связанные с незаконной мобилизацией в России.

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