



Против Собчак требуют возбудить дело

Полиция призвала СК РФ возбудить дело в отношении журналистки Ксении Собчак.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В частности, против Собчак просят возбудить дело о "распространении фейков о власти".

Соответствующий призыв был передан в СК РФ в связи с уголовным делом против Виталия Манского о клевете, которое было возбуждено после его интервью Собчак.

Как известно, журналистка в последнее время активно описывает события, связанные с незаконной мобилизацией в России.