Против Собчак требуют возбудить дело
Полиция призвала СК РФ возбудить дело в отношении журналистки Ксении Собчак.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
В частности, против Собчак просят возбудить дело о "распространении фейков о власти".
Соответствующий призыв был передан в СК РФ в связи с уголовным делом против Виталия Манского о клевете, которое было возбуждено после его интервью Собчак.
Как известно, журналистка в последнее время активно описывает события, связанные с незаконной мобилизацией в России.