



Скончался французский фальшивомонетчик, спасший тысячи людей во время Холокоста

Адольф Каминский, французско-еврейский фотограф, фальшивомонетчик, контрабандист и боец ​​сопротивления, спасший тысячи людей во время Холокоста действуя в составе французского подполья, скончался в понедельник в возрасте 97 лет в своем доме в Париже.



Невероятная и героическая история Каминского подробно рассказана в книге его дочери, написанной под его диктовку, и в документальном фильме New York Times "Фальсификатор", вышедшем на экраны в 2016 году.



Сын русских евреев, бежавших от погромов, Каминский родился в Буэнос-Айресе, Аргентина, в 1925 году, но переехал с семьей во Францию ​​в начале 1930-х годов. Подростком он начал работать на фабрике, но потерял работу, когда нацисты оккупировали страну в 1940 году и евреи были уволены из многих отраслей промышленности.



Новая работа, которую он в конце концов нашел, в красильной мастерской и на молочной фабрике, имела решающее значение не только для его собственного выживания, но и для тысяч евреев во Франции во время Холокоста.



После непродолжительного пребывания в концлагере Каминских освободили благодаря аргентинским паспортам. Обеспокоенный тем, что их свобода продлится недолго, отец Каминского убедил его получить фальшивые документы, скрывающие их еврейское происхождение. Каминский так и сделал и сам научился создавать такие бумаги, используя навыки и знания в области химии, полученные в красильной мастерской, чтобы удалить явно еврейские имена из документов, удостоверяющих личность.



Его работа привела к тому, что он был завербован французским Сопротивлением. Он активизировал свое участие после того, как его мать была убита на обратном пути в Париж после предупреждения его брата о надвигающемся аресте. Получив задание изготовить фальшивые документы, он однажды сфабриковал более 1000 для детей всего за три дня, не позволяя себе спать.



"За час я могу сделать 30 пустых документов. Если я посплю час, 30 человек умрут", — сказал Камински в документальном фильме 2016 года.



За время войны он подготовил достаточно документов, чтобы спасти жизни 14 000 евреев.



Его подделки не закончились освобождением Франции или капитуляцией нацистов. Вместо этого он продолжал создавать фальшивые документы для движения "Брича", которое контрабандой переправляло перемещенных евреев в подмандатную Палестину и поддерживало еврейские ополчения, ведущие борьбу за независимость Израиля.



В последующие десятилетия Каминский применил свои навыки для работы в Алжирском национальном фронте освобождения в 1960-х годах, а также во множестве других левых революционных движений в Латинской Америке и Европе. В конце концов он отказался от политических идей в 1970-х, поселившись в Алжире, а затем вернувшись во Францию, где работал фотографом.



У Каминского остались жена, две дочери, два сына и девять внуков.

