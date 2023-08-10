



Шоу Кайли Миноуг в Лас-Вегасе: поклонники завалили сайт продажи билетов

Дебютное представление Кайли Миноуг в Лас-Вегасе пользуется таким высоким спросом, что билеты на ее первые шоу были распроданы всего за несколько часов после поступления в продажу, пишет The Sun.



55-летняя икона австралийской музыки должна дать первое выступление в Городе грехов 3 ноября.



Через несколько минут после того, как билеты попали в продажу, поклонники со всего мира попытались их заполучить. Из-за огромного спроса сайт временно вышел из строя.



Цены на концерт Кайли стартуют от 200 долларов и поднимаются до 2000 долларов.



Источник сказал: “Это было сумасшествие. В какой-то момент цифровая очередь, чтобы добраться до страницы, чтобы пройти, составляла более семисот часов”.



Концертная площадка оформлена в стиле кабаре-шоу и вмещает всего 1000 счастливчиков.



The Sun впервые рассказала, как Кайли была вовлечена в тайные переговоры, чтобы последовать за Бритни Спирс и сэром Элтоном Джоном в Лас-Вегас в прошлом году.



В то время как Кайли начнет работу в Вегасе всего через несколько недель после выпуска своего шестнадцатого альбома Tension, ее сет-лист в Лас-Вегасе будет состоять из лучших хитов, а не полностью сосредоточен на ее новом альбоме.



