



Шотландец выкопал на заднем дворе кости дельфина возрастом восемь тысяч лет

В Шотландии 44-летний Пол Мак-Дональд, копая бассейн на своем заднем дворе, обнаружил кости дельфина возрастом восемь тысяч лет. Об этом пишет Daily Mail.



Отмечается, что скелет, который археологи назвали "находкой всей жизни", сохранился на глубине около 80 см от уровня земли.



"Это просто удивительно. Мы купили дом шесть лет назад, и я нашел несколько старых бутылок и монет, но мне всегда хотелось найти что-нибудь этакое", - рассказал мужчина.



Его дом находится за много миль от моря, однако предполагается, что дельфина прибило к берегу, когда эта территория была частью береговой линии после последнего ледникового периода, и он был съеден охотниками-собирателями, ведь среди костей был найден сломанный инструмент из оленьего рога, который, вероятно, использовался для отделки туша.



"Я увидел округлость черепа, морду и зубы и понял, что это дельфин. Копая на такой глубине, я понял, что он, должно быть, старый", - сказал Пол Мак-Дональд, который работает с костями как медицинский представитель в области ортопедии.



По данным издания, череп был изъят сотрудниками Национальных музеев Шотландии (National Museums Scotland, NMS) для проведения анализа, а остальную часть скелета предстоит раскопать.



"Я работаю в NMS уже 35 лет, и это первый случай, когда что-нибудь было извлечено из глины в таком виде. Это находка всей жизни. Представляется, что это выброшенное на берег животное, хранившееся все это время, пока Пол не обнаружил его, является своеобразным чудом", - заявил Эндрю Китченер, главный хранитель позвоночных в NMS.



