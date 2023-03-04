



Сестра главного сицилийского мафиози арестована за хранение секретных записей

Сестра недавно заключенного в тюрьму главного итальянского мафиози, которого называют “последним крестным отцом сицилийской мафии” была арестована. Полиция, обыскав ее дом, нашла пиццини — листки бумаги, которые босс использовал для передачи своих распечатанных от руки инструкций, сообщает The Guardian.



По данным следствия, Розалия Мессина Денаро, сестра Маттео Мессины Денаро, который считался самым разыскиваемым человеком в Италии до своего ареста 16 января , в течение 30 лет помогала своему брату уклоняться от ареста и действовала от его имени в роли “кассира”. Также она управляла сетью передачи пиццини, что позволяло боссу мафии поддерживать отношения со своей организацией в течение длительного периода в бегах.



“Розалия Мессина Денаро пользовалась абсолютным доверием босса“, — сказал Альфредо Монтальто, судья, вынесший решение о ее аресте. По его словам, она управляла сетью пиццерий , через которые Денаро доставлял свои заказы другим партнерам.



Некоторые из пиццини , найденные в доме в Кастельветрано, родном городе босса мафии на юго-западном побережье Сицилии, также содержали его взгляды на жизнь и личные убеждения.



Пиццини , которые были спрятаны в полости стула в доме сестры Денаро, были адресованы разным людям, в том числе предполагаемым членам мафии.



Розалия Денаро также прятала пиццино с подробной заметкой о состоянии здоровья ее брата. Маттео Денаро был задержан в частной клинике в Палермо, где он периодически лечился от опухоли под вымышленным именем Андреа Бонафеде.



Сообщается, что Денаро владеет ключом к некоторым из самых гнусных преступлений, совершенных сицилийской мафией, включая взрывы бомб в 1992 году.



Денаро содержится в тюрьме строгого режима в центральном итальянском городе Л'Акуила, где ему был назначен первый сеанс химиотерапии.



На сегодняшний день полиция бнаружила по крайней мере три квартиры, которые использовал мафиози, в том числе одну, в которой шкаф, полный одежды, использовался для сокрытия секретного бункера. В тайниках прокуроры нашли роскошную одежду, изумруды, бриллианты, постер фильма Фрэнсиса Форда Копполы “Крестный отец” и несколько книг, в том числе биографии Владимира Путина и Адольфа Гитлера.



