



Самые громкие скандалы королевской семьи Великобритании

Король Эдуард VIII отказался от короны для свадьбы с разведенной американкой

В декабре 1936 года после смерти отца Эдуард VIII стал королем менее чем через год он отказавшись от короны. А все потому, что сильно влюбился в Уоллис Симпсон – американскую светскую львицу, которая была разведена. Предложение руки и сердца от короля вызвало общественный резонанс, поскольку англиканский церковь формально запрещала Эдварду жениться на разведенной. В конце концов, Эдвард VIII просто отрекся от престола. В 1937 году Эдвард и Симпсон поженились и оставались вместе до его смерти в 1972 году.



Принцесса Маргарет влюбилась в женатого мужчину

Возлюбленным Маргарет стал капитан Питер Таунсенд, офицер Королевских ВВС, который служил конюшим. Но тут возникла проблема – Питер был женат. Ситуация стала еще более скандальной в 1953 году, когда Таунсенд расстался со своей женой и сделал Маргарет предложение, хотя правила церкви запрещали такой брак. Отношения принцессы с конюшим так и не сложились, уже в 1955 году помолвку отменили. Впоследствии принцесса Маргарет вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга Джонса. Однако, их союз стал источником "общественных насмешек". Пара публично ссорилась, Маргарет уезжала в отпуска без мужа, также ходили слухи о ее близкой дружбе с другим мужчиной значительно моложе. В 1976 году супруги объявили о разрыве, а через два года официально развелись. Маргарет стала первой особой королевской кровм, получившей развод со времен Генриха VIII, правившего еще в 1500-х годах.



Принцесса Диана и король Чарльз скрывали отношения с другими

Еще во время брака с принцем Чарльзом, в 1992 году СМИ опубликовали стенограмму разговора Дианы с вероятным любовником по имени Джеймс Гилби. В разговоре Гилби сказал Диане, что любит ее и 53 раза называл ее кротким именем Сквиджи. Позже в одном из интервью Диана подтвердила подлинность разговора, но отрицала существование отношений.



Похожий скандал произошел и с мужем Дианы – принцем Чарльзом. Австралийский журнал опубликовал стенограмму разговора Чарльза и Камиллы Паркер Боулз – его замужней подруги, который почти подтвердил слухи о романтических отношениях между Чарльзом и Камиллой.



Принцесса Анна после развода вышла замуж за мужчину из королевского персонала.

Принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II, в 1973 году вышла замуж за олимпийского конника Марка Филипса. Но пара провела много времени врозь и не выглядела счастливой. Уже весной 1989 года британская газета получила украденные копии писем, написанных Анне одним из ее конюших – британским военно-морским офицером по имени Тимоти Лоуренс. Хотя содержание писем не было обнародовано, СМИ охарактеризовали их как "чрезвычайно интимные" и "слишком горячие". В 1992 году Энн объявила, что расстается с Филлипсом и планирует выйти замуж за Лоуренса. С тех пор они вместе.



Папарацци поймали Сару Фергюсон, когда ей "облизывали пальцы ног"

Писательница Сара Фергюсон вышла замуж за сына королевы Елизаветы – принца Эндрю в 1986 году. Через шесть лет разразился скандал – папарацци сняли ее на отдыхе с американским финансовым консультантом по имени Джон Брайан. На одной фотографии Брайан лизал ногу Сари Фергюсон. После этого инцидента отношения в королевской паре разладились. Сара и принц Эндрю разошлись в 1992 году, но официально развелись только 4 года спустя.



Принц Гарри провел день в центре реабилитации и фотографировался в нацистском костюме

В 17 лет принц Гарри признался отцу, что пробовал марихуану. После этого он провел день в реабилитационном центре Featherstone Lodge в Лондоне. Впоследствии королевская семья сообщила, что Гарри согласился посетить клинику, чтобы узнать о возможных последствиях начала употребления каннабиса.



В январе 2005 года о принце снова заговорили СМИ – британская газета The Sun опубликовала на первой полосе фотографию Гарри с нацистской повязкой на руке, очевидно, на костюмированной вечеринке. Принц, которому в то время было 20 лет, быстро выпустил заявление с извинениями "за любое оскорбление, которое он нанес", признав, что это “был плохой выбор костюма.



А в 2012 году британский таблоид опубликовал фотографии принца Гарри в обнаженном виде. Фото сделали присутствующие на вечеринке во время игры в стрип-бильярд в гостиничном номере.



Кейт Миддлтон загорала топлесс

В 2012 году герцог и герцогиня Кембриджские решили отдохнуть в частном доме, принадлежащем племяннику королевы – виконту Линли. Но после этого в СМИ появились фото, на которых заметно, что Кейт Миддлтон загорала топлесс. После этого пара подала в суд и выиграла судебный процесс против компании. В 2017 году им выплатили компенсацию в размере 118 000 долларов.



Принц Эндрю отказался от королевских обязанностей из-за сомнительной дружбы

Принц Эндрю был торговым представителем Великобритании с 2001 по 2011 год. Но впоследствии он ушел в отставку из-за критики по поводу некоторых его личных отношений. Он тесно общался с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

В 2019 году принц Эндрю полностью отказался от своих королевских обязанностей. Это произошло после того, как Вирджиния Робертс обвинила Эпштейна в принуждении ее к сексу с принцем, когда ей было всего 17 лет. Хотя принц Эндрю все отрицал, а в Букингемском дворце все "опровергли".

В том же году Эпштейна обнаружили мертвым в своей тюремной камере. А принца Эндрю лишили королевского покровительства и воинских званий.



Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевской жизни

Три года тому назад принц Гарри и Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от статуса "старших" членов королевской семьи, чтобы стать финансово независимыми. Уже в марте 2021 Маркл и Гарри дали откровенное интервью Опре Уинфри об их разногласиях с королевской семьей, раскрывая сенсационные новости. После интервью Букингемский дворец обнародовал заявление от имени королевы.



"Вся семья расстроена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган", – говорилось в заявлении.