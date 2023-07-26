



Самая высокооплачиваемая модель в мире стала послом бренда L'Oréal Paris

Одно из самых громких и интересных объявлений в мире моды: бренд L'Oréal Paris, косметический бренд №1 в мире и в Израиле, пополняется новым глобальным послом - супермоделью: Кендалл Дженнер. Кендалл - молодой предприниматель из индустрии моды и медиа-икона, ставшая примером для подражания молодого поколения.



Кендалл Дженнер имеет собственную глобальную медиаплатформу, насчитывающую 350 млн. подписчиков в социальных сетях.



Кендалл Дженнер стала иконой и настоящей историей глобального успеха. На протяжении многих лет, будучи супермоделью, она использовала свое положение и платформу для того, чтобы открыто говорить о проблемах психического здоровья и тревожности. Ее откровенность помогла начать разговор между миллионами молодых женщин и девушек, которые восхищаются ею.



Дельфина Вейр-Ховас, глобальный бренд-президент L'OREAL PARIS, сказала: "Международный бренд L'Oréal Paris с гордостью объявляет о партнерстве с одной из самых влиятельных женщин в мире. Это новая вершина в нашей миссии по расширению возможностей каждой женщины, в любом месте и в любое время. Она олицетворяет собой все то, что стоит за поколением Z, она принимает решение о своем имидже, растет в своей самооценке и побуждает других делать то же самое".



Кендалл Дженнер сказала о своем выборе: "Я горжусь тем, что являюсь частью сильного и могущественного женского объединяющего чувства и могу произнести эти знаковые слова: "Я этого достойна". Присоединение к семье L'Oréal Paris и возможность воплотить все то, что представляет этот бренд, ощущается как момент настоящего достижения".



Первая рекламная кампания Кендалл Дженнер для L'Oréal Paris пройдет в Израиле по случаю запуска новых продуктов для макияжа, начиная с сентября 2023 года.



Кендалл Дженнер родилась в Лос-Анджелесе в 1995 году и стала одной из крупнейших моделей мира и одной из самых влиятельных женщин в мире. С 2007 года вместе со своими сестрами Кендалл взрослела, ориентируясь на весь мир. Начав работать моделью в 13 лет, она уже многого добилась. В свои 22 года она участвовала в показах крупнейших домов моды и сотрудничала с самыми влиятельными брендами в мире.



Кендалл Дженнер из "семейства Кардашьян" признана журналом Forbes самой высокооплачиваемой моделью в мире.

