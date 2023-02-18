



Российская разведка использует Аргентину для переброски шпионов за границу — RLI

Российская разведка все активнее использует Аргентину для переброски шпионов в другие страны. Москва пользуется безвизовым въездом в Аргентину для 177 стран и возможностью получить гражданство, сообщает Институт Роберта Лансинга (RLI)



RLI отмечает, что в феврале 2023 года увеличилось количество россиян, приехавших в Аргентину, чтобы рожать там. Ребенок, рожденный в Аргентине, автоматически получает гражданство, а его родители также могут получить паспорта. Особые вопросы вызывают мужчины, приехавшие из России, поскольку они обращаются за аргентинским гражданством после того, как женщины, выдающие себя за их жен, рожают ребенка.



Родители ребенка могут получить визу США на 10 лет. Это позволяет, в конечном счете, получить документы для прикрытия и с их помощью отправиться в Европу для ведения разведывательной деятельности. И эта схема не требует от них оставаться в Аргентине.



После рождения ребенка большинство россиян оформляют документы и уезжают из страны. Россияне приезжают в Аргентину, рожают детей, оформляют их аргентинцами, оставляют доверенность, возвращаются и не возвращаются, говорит глава миграционной службы Флоренсия Кариньяно. Велика вероятность, что за структурами, обеспечивающими получение аргентинского гражданства, стоит российская разведка. Только в 2022 году в страну въехало 10 500 российских женщин на поздних сроках беременности. Это создает угрозу проникновения российской разведки, особенно в свете череды разоблачений российских шпионов в прошлом году.



Власти Словении, например, 30 января арестовали двух россиян с аргентинскими паспортами по обвинению в шпионаже.



Южная Америка в основном используется российской военной разведкой для организации работы "спящих" агентов. Вряд ли все люди, приехавшие из России в Аргентину для получения вида на жительство, причастны к разведке. Тем не менее, около 2%, вероятно, будут вовлечены, считают аналитики Института Роберта Лансинга.



Также отмечается, что российские социальные сети запустили кампанию по продвижению переезда в Аргентину, чтобы замаскировать этот канал российской разведки.