



Рош ха-Шана в Умани: 1750 человек получили медицинскую помощь

В период празднования Рош ха-Шана в Умани лечение и медицинскую помощь в клинике возле могилы раби Нахмана получили более 1750 человек.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Пятерым пострадавшим потребовалась серьезная медицинская помощь, и они были доставлены в больницы Киева и Одессы.



При этом, волонтеры United Hatzalah оказали помощь 576 людям, которые получили травмы или заболели во время праздника. Пострадавшие в основном получили ушибы, ссадины, переломы, другие травмы средней и легкой степени тяжести, страдали одышкой.



Было два случая сердечно-сосудистых заболеваний, и пациенты были доставлены в больницу в Одессе для немедленного лечения.



Глава отделения United Hatzalah в Умани отметил, что за период празднования не произошло "необычных" событий.



