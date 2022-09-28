Рош ха-Шана в Умани: 1750 человек получили медицинскую помощь
В период празднования Рош ха-Шана в Умани лечение и медицинскую помощь в клинике возле могилы раби Нахмана получили более 1750 человек.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Пятерым пострадавшим потребовалась серьезная медицинская помощь, и они были доставлены в больницы Киева и Одессы.
При этом, волонтеры United Hatzalah оказали помощь 576 людям, которые получили травмы или заболели во время праздника. Пострадавшие в основном получили ушибы, ссадины, переломы, другие травмы средней и легкой степени тяжести, страдали одышкой.
Было два случая сердечно-сосудистых заболеваний, и пациенты были доставлены в больницу в Одессе для немедленного лечения.
Глава отделения United Hatzalah в Умани отметил, что за период празднования не произошло "необычных" событий.