



Роман с дубом в 45 лет: до чего людей COVID-19 довел

45-летняя Соня Семенова проживает в невероятно красивом месте - на острове Ванкувер (Канада). Женщина всю жизнь была по сути одинока.



Нынче она утвержадет, что является “экосексуалкой”, поскольку у нее прекрасные отношения с деревом, а именно с дубом, сообщает Daily Mail.



Во время одной из прогулок, когда по миру маршировал COVID-19 Соня увидела дерево и… все пропало. Теперь ей никто больше и не нужен. В этом самом дубе женщина нашла все то, чего ей так долго не хватало.

