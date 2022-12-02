



Rolex впервые сертифицирует бывшие в употреблении часы как оригинальные

Компания Rolex начнет выдавать сертификаты подлинности авторизованным дилерам, продающим подержанные часы, что позволит швейцарской компании лучше контролировать свою продукцию и встряхнет рынок подержанных роскошных часов стоимостью 20 миллиардов долларов.



Швейцарский дилер Bucherer станет первым, кто начнет продавать подержанные часы Rolex, сертифицированные компанией как подлинные, в магазинах по всей Европе, сообщается на сайте Rolex.



Другие авторизованные дилеры Rolex могут начать участвовать в программе весной 2023 года. Rolex заявила, что будет сертифицировать только часы, которым не менее трех лет, чтобы препятствовать так называемым флипперам, которые продают новые часы по ценам выше розничных.



Переход к аутентификации собственных подержанных часов знаменует собой значительный сдвиг для Rolex, чьи часы доминируют в продажах подержанных у дилеров и в Интернете. Ожидается, что к 2030 году рынок роскошных подержанных часов вырастет до 35 миллиардов долларов.



Раньше Rolex не участвовал в аутентификации или отслеживании своих продуктов после того, как они были проданы дилерской сети. Программа также поможет защититься от подделок.

Неавторизованные дилеры, которые продают подержанные часы лично и через Интернет, а также аукционные дома, не смогут принять участие в программе.



Другие швейцарские производители часов уже сертифицируют подержанные часы. На часы Rolex приходится наибольшая доля проданных подержанных часов.



В некоторых случаях в рамках программы авторизованные дилеры, вероятно, будут продавать сертифицированные подержанные часы по более высоким ценам, чем новые, предлагаемые в розницу. Некоторые модели, в том числе Rolex Submariner, Daytona и GMT, обычно продаются с надбавкой к розничным ценам, поскольку спрос превышает предложение.



По оценкам Morgan Stanley, Rolex — крупнейший швейцарский часовой бренд, производящий около 1 миллиона часов в год с годовым объемом продаж около 8 миллиардов швейцарских франков (8,5 миллиардов долларов) и долей рынка около 29%.

