Раскрыты неожиданные детали о знаменитой сцене поцелуя в "Человеке-пауке"
Легендарная сцена поцелуя под дождем в "Человеке-пауке", в которой сыграли Тоби Магуайр и Кирстен Данст, оказалась для актеров весьма неприятной.
Неожиданное признание актриса сделала в шоу Джонатана Росса.
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По словам Кирстен, в момент съемок лил проливной дождь, что сделало процесс весьма неприятным.
"Было холодно, а Тоби не мог дышать. От этого мне казалось, что я пытаюсь его реанимировать", - сообщила Кирстен.