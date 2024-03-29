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Раскрыты неожиданные детали о знаменитой сцене поцелуя в "Человеке-пауке"
29.03.2024 18:47 Алина Груднева

Раскрыты неожиданные детали о знаменитой сцене поцелуя в "Человеке-пауке"

Легендарная сцена поцелуя под дождем в "Человеке-пауке", в которой сыграли Тоби Магуайр и Кирстен Данст, оказалась для актеров весьма неприятной.

Неожиданное признание актриса сделала в шоу Джонатана Росса.

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По словам Кирстен, в момент съемок лил проливной дождь, что сделало процесс весьма неприятным.

"Было холодно, а Тоби не мог дышать. От этого мне казалось, что я пытаюсь его реанимировать", - сообщила Кирстен.
 

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