



Пьяный водитель посадил собаку за руль

В Соединенных Штатах Америки пьяный водитель поменялся местами с собакой, чтобы повесить на нее всю вину при задержании. Об этом сообщает издание AP, ссылаясь на данные полиции.



Произошел инцидент в американском штате Колорадо. Нетрезвый водитель во время управления транспортным средством превышал скорость, что заметили местные сотрудники правоохранительных органов.



Мужчину начали преследовать и призывать остановиться. Подойдя к транспортному средству полицейский увидел, что пьяный мужчина сидит на пассажирском сидении, а вот непосредственно собака была уже за рулем. Водитель поменялся местами, чтобы избежать ареста.



"Мужчина утверждал, что не находился за рулем и четко демонстрировал признаки опьянения", — говорится в сообщении.



Когда сотрудник полиции попросил рассказать подозреваемого о количестве выпитого алкоголя, пьяный мужчина начал убегать, но был пойман. В результате водителя арестовали и обвинили в вождении транспортного средства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



О собаке, на которую водитель пытался спихнуть всю вину, позаботился его знакомый.



"Собаке не предъявлено никаких обвинений, и ее отпустили с предупреждением", — говорится в сообщении.



