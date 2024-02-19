



Путин обзавелся новой любовницей, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин обзавелся новой любовницей, которой якобы является глава российской Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.



Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на российскую правозащитницу Ольгу Романову.



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"Екатерина Мизулина, дочь фанатично пропутинского и антиукраинского сенатора, является новой любовницей президента Владимира Путина", - сказано в материале.



По словам Романовой, Мизулина "полностью во вкусе" российского президента. Правозащитница отметила, что Путин предпочитает такой "тип Барби".

