



Причины смерти Шинэйд О’Коннор так и остались нераскрытыми

После того, как ирландскую певицу нашли без сознания в своем доме в Лондоне в июле прошлого года, официальные лица констатировали ее смерть на месте происшествия.



Джон Томпсон, секретарь коронерского суда Саутварка, сообщил Fox News Digital, что, поскольку было установлено, что смерть О'Коннор была естественной, “коронер прекратил свое участие в ее смерти”. Более подробной информации о том, что привело к ее кончине, на данный момент нет.



Напомним, на момент смерти О’Коннор было всего 56 лет. Как-то рановато для естественной смерти. Зато известно, что она страдала биполярным расстройством.



