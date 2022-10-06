



После праздничка в четверг: с чего начать новую жизнь?

В новом году мы желаем друг другу счастья, желаем счастья себе, надеемся, что теперь-то все будет иначе и намного лучше... но вот заканчивается Рош ха-Шана, за ним и Суккот и рутина закручивает и новая счастливая жизнь снова откладывается...



Так что же можно сделать, чтобы в новом году все-таки начать жить немного по-новому и приблизиться к идеальной себе?



«Дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир!», - говорила Мэрилин Монро. Свершение грандиозных планов начинается с маленьких шагов, например, с покупки соответствующей обуви. Ну, разве возможно мечтать о спонтанной поездке в венскую оперу, триумфальной прогулке по красной дорожке под вспышки софитов или о внезапном знакомстве с мужчиной своей мечты, если на тебе стоптанные кроссовки, а в шкафу ни одной пары умопомрачительных туфель?!



Вы знаете, что бывают туфли мечты, а бывают те, в которых за мечтой идешь. В новой коллекции обуви от Lafayette Italy собраны самые шикарные, самые удобные и самые дерзкие туфли, которым любая мечта по плечу, ведь красивая, качественная и по-настоящему комфортная обувь вдохновляет. Вдохновение же становится тем источником, из которого можно черпать энергию не только в праздник, но и в течение всех 12 месяцев.







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Переберите шкаф и выбросите все то, что вы не носите. Все-все, и ту кофточку, которая уже второй сезон лежит в шкафу и вы никак не найдете ей применение. И те брюки, которые ждут, когда вы похудеете на 5 кг. И даже то платье, которое вы надевали на первое свидание и с тех пор у вас не подворачивалось столь же достойных поводов надеть его.



Отправляйтесь за покупками в Crazy Line, коллекции бренда составлены так, что большинство вещей гармонично сочетаются между собой и вы с легкостью сможете составить новый полный гардероб, включая вечерний, из нескольких моделей, комбинируя их в различных вариациях. Именно такой гардероб, который приблизит вас к мечте.







Мода Crazy Line рассчитана на настоящих женщин, сочетающих желание хорошо выглядеть с интенсивной повседневной жизнью - многочисленными обязанностями, заботами и стремлениями, умеющих мечтать и добиваться задуманного.



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Наверное, ничего так не дает женщине возможность почувствовать себя королевой, как красивое нижнее белье. И даже если его никто не увидит сегодня... Но плечи сами распрямляются, походка становится легче и сексуальнее, а глаза начинают блестеть. А это именно тот эффект, которого мы хотим достичь.



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