



После наводнения крокодилы бродят по улицам Австралийских городов

В австралийском Квинсленде из-за сильных наводнений остановлены авиарейсы и по улицам бродят крокодилы.



На фоне непрекращающегося дождя и отключения электричества жителям северного Квинсленда пришлось столкнуться со страхом перед крокодилами после того, как рептилии были замечены разгуливающими по улицам.



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Журналистка ABC Хлоя Чомики записала видео с крокодилом в сточной канаве в Ингхэме - городе с населением около 5 000 человек. В выходные крокодилы также были замечены в паводковых водах Вуджал-Вуджал.



За 40 часов выпало более 600 мм осадков и они не прекращаются.



Многие реки вышли из берегов и затопили все окрестности в городе Кернс, в штате Квинсленд. Прямо перед Рождеством власти были вынуждены закрыть аэропорт, поскольку взлетная полоса превратилась в реку.



