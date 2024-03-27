



Пощечина Уилла Смита на "Оскаре" привела к закрытию его фонда

Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт Смит закрывают свою благотворительную организацию после того, как за последние годы ее доходы сильно сократились.



55-летний обладатель премии "Оскар" и 52-летняя ведущая Red Table Talk решили закрыть Семейный фонд Уилла и Джады Смит после того, как основные доноры покинули его после шокирующей пощечины Уилла на церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году, сообщает Variety.



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Налоговые отчеты, изученные изданием через ProPublica, свидетельствуют о значительном падении доходов некоммерческой организации в 2022 году, как раз после печально известной пощечины.



Судя по всему, большая часть потерянного дохода была вызвана тем, что крупные корпоративные доноры решили отказаться от пожертвований после скандального нападения Уилла на ведущего церемонии вручения премии "Оскар" Криса Рока.

