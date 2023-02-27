



Погода в Израиле: потепление, утром ожидается сильный туман

Погода в Израиле: потепление, утром ожидается сильный туман



Сегодня ожидается повышение температуры, в некоторых местах столбик термометра поднимется до 24-28 градусов.



Утром на прибрежной равнине будет туман, а в низинах и на северо-западе Негева ограниченная видимость. Туман постепенно рассеется ближе к полудню.



Прогноз температуры сегодня: Иерусалим 12-22, Тель-Авив 11-21, Хайфа 13-24, Цфат 13-20, Кацрин 14-26, Тверия 12-28, Нацерет 12-25, Афула 9-27, Бейт-Шеан. 11-28, Лод 10-24, Ашдод 12-18, Эйн-Геди 17-28, Беэр-Шева 10-27, Мицпе-Рамон 12-21, Эйлат 15-31.