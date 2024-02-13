



Петросян попал в больницу

Российский юморист Евгений Петросян госпитализирован с переломом предплечья со смещением.



По данным Telgram-канала Mash, ему в ходе операции ему должны вставить титановые пластины.



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По предварительным данным, Петросян неудачно упал во время прогулки по Москве. В свою очередь, в ответ на вопрос журналистов Super юморист ответил, что проходит "штатную проверку", а комментариев давать не будет.



Пока в медиа распространялись слухи о госпитализации, его жена, Татьяна, отдыхала в Китае.



