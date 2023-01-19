



Песню Шакиры с нападками на Пеле постиг успех, несмотря на критику

Колумбийская певица Шакира столкнулась с волной критики после выхода ее новой испаноязычной композиции "BZRP Music Sessions #53", в которой она жестко "прошлась" по своему бывшему мужу Жерару Пике.



Вышедший на Spotify трек вызвал много споров.



Релиз вызвал волну неодобрения по всему миру. Критики утверждали, что певица привлекала таким образом к себе внимание двух маленьких детей от Пике, выставив "грязное белье" на всеобщее обозрение.



Тем не менее, песня взлетела на вершину чарта Top-50 на платформе Spotify, став самой популярной латинской композицией с наибольшим количеством прослушиваний за один день. На фоне головокружительного успеха Шакира отмахнулась от критики.



"Я никогда не думала, что для меня будет катарсисом и освобождением, а релиз сразу станет номером один в мире. Я хочу обнять миллионы женщин, которые восстают против тех, кто заставляет нас чувствовать себя ничтожными. Женщины, которые защищают то, что они чувствуют и думают, и поднимают руку, когда не согласны — они мое вдохновение", - сказала Шакира.



Что примечательно, после выхода песни она получила массовую поддержку от знаменитостей, в том числе от жены футболиста Лионеля Месси Антонелы Рокуццо.