



Суд вынес вердикт по делу о "дискредитации ВС РФ" против Ивлеевой

В четверг, 25 апреля, в Тверском районном суде Москвы состоялось слушание по делу блогера Насти Ивлеевой, которая ранее угодила в громкий скандал, организовав голую вечеринку.



Знаменитости вменяют "дискредитацию ВС РФ" за антивоенный пост.



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По данным российских СМИ, блогерша на заседание суда не явилась, отправив туда своего адвоката.



"Почему Анастасия решила не прийти? Это ее право, ее решение. Тем более что суд не обязан рассматривать дело только в присутствии доверительницы. Достаточно представителей", - ответил ее адвокат.



По словам стороны защиты, Ивлеева не признала свою вину. В итоге, суд блогерше административный штраф в размере 50 тысяч рублей.



Напомним, что протокол о "дискредитации ВС РФ" против Ивлеевой составили якобы из-за ее постов от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram. В посте от 1 марта 2022 года говорилось: "Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек Мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны".

