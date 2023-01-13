



"Поработай над мозгами": Шакира жестко разнесла Пике в новой песне

Колумбийская красавица Шакира жестко разнесла своего бывшего мужа-изменника, футболиста Жерара Пике в новой испаноязычной композиции "BZRP Music Sessions #53".



Трек певица записала в коллаборации с диджеем Bizarrap.



В своей песне Шакира поет, что Пике ее не достоин, и делает выпад в сторону его интеллектуальных способностей: "Так много работы в зале, но поработай чуточку еще и над мозгами".



"Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять. Я поняла, что критика в твой адрес — вина не моя", - поет Шакира.



Также она указывает бывшему на то, что тот, в попытке сделать ей больно, лишь сделал ее сильнее. Артистка припомнила и о новой пассии Пике, 23-летней Кларе Чиа Марти, на которую он ее променял.



Шакира сравнила себя с волчицей, отметив, что такая женщина, как она, слишком хороша для Пике. "Я переросла тебя — вот почему ты с девушкой, такой же, как ты сам". Шакира желает "эксу" всего наилучшего с ее предполагаемой заменой, в очередной раз напомнив, что она гораздо лучше, чем новая пассия футболиста.



"Я не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный, что я даже не узнаю тебя. Я стою двух таких по 22 (намек на возраст Клары, - ред). Ты променял Ferrari на Twingo, Rolex на Casio", - поет она.



