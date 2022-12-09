



Первое заявление торговца оружием Бута после его обмена на баскетболистку из США

Россиянин Виктор Бут, который был осужден в США за торговлю оружия, дал первый комментарий после его обмена на осужденную в РФ за хранение наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Прибыв в Москву, он поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"Я верил и не сомневался, что этот день настанет. Я благодарен за свое освобождение всем: супруге, маме. Правительству за поддержку. Большое спасибо всем, кто помогал, кто участвовал и непосредственно был заинтересован", - сказал он.

По словам Бута, он получал много писем, находясь в заключении в США.