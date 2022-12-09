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Первое заявление торговца оружием Бута после его обмена на баскетболистку из США
09.12.2022 07:41 Алина Груднева

Первое заявление торговца оружием Бута после его обмена на баскетболистку из США

Россиянин Виктор Бут, который был осужден в США за торговлю оружия, дал первый комментарий после его обмена на осужденную в РФ за хранение наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. 

 
Прибыв в Москву, он поблагодарил всех, кто его поддерживал.
 
"Я верил и не сомневался, что этот день настанет. Я благодарен за свое освобождение всем: супруге, маме. Правительству за поддержку. Большое спасибо всем, кто помогал, кто участвовал и непосредственно был заинтересован", - сказал он. 
 
По словам Бута, он получал много писем, находясь в заключении в США. 

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