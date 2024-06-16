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Онкобольная Кейт Миддлтон нарушила молчание и показала новое фото
16.06.2024 03:34 Алина Груднева

Онкобольная Кейт Миддлтон нарушила молчание и показала новое фото

Онкобольная принцесса Уэльская Кэтрин нарушила молчание и ответила поклонникам.

Кейт Миддлтон опубликовала новое фото, на котором позирует возле дерева.

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Супруга принца Уильяма сообщила поклонникам, что ее лечение проходит хорошо. Также она анонсировала, что начнет появляться на публике летом, если будет хорошо себя чувствовать.

"У меня хороший прогресс, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена. Мое лечение продолжается и будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев. В дни, когда я чувствую себя хорошо - я уделяю время школьной жизни детей, а также тому, что заряжает энергией и позитивом", - призналась Кейт.

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