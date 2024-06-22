Новости » Life Style
Роскошный особняк Бена Аффлека и Джей Ло никого не заинтересовал
22.06.2024 04:35 Алина Груднева

Роскошный особняк Бена Аффлека и Джей Ло никого не заинтересовал

Роскошный особняк актера Бена Аффлека и его жены Дженнифер Лопес в Калифорнии никто не хочет покупать.

По данным TMZ, парочка приобрела его примерно за 61 миллион долларов, а теперь не может продать.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

На сайте объявление висит уже больше трех недель. Джей Ло и Аффлек рассчитывают получить за него 65 миллионов долларов. Особняк стоит дороже первоначальной суммы, поскольку звездное семейство сделало там роскошный ремонт.

По словам источников, пара наняла риэлтора Сантьяго Арана, чтобы продать семейное гнездышко. Уже было проведено несколько показов дома, но никто его приобрести пока не хочет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы