



Роскошный особняк Бена Аффлека и Джей Ло никого не заинтересовал

Роскошный особняк актера Бена Аффлека и его жены Дженнифер Лопес в Калифорнии никто не хочет покупать.



По данным TMZ, парочка приобрела его примерно за 61 миллион долларов, а теперь не может продать.



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На сайте объявление висит уже больше трех недель. Джей Ло и Аффлек рассчитывают получить за него 65 миллионов долларов. Особняк стоит дороже первоначальной суммы, поскольку звездное семейство сделало там роскошный ремонт.



По словам источников, пара наняла риэлтора Сантьяго Арана, чтобы продать семейное гнездышко. Уже было проведено несколько показов дома, но никто его приобрести пока не хочет.