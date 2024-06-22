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В Китае создали реалистичные куклы для взрослых с ИИ
22.06.2024 03:34 Алина Груднева

В Китае создали реалистичные куклы для взрослых с ИИ

В Китае создали реалистичных секс-кукол, в которых будет встроен искусственный интеллект.

По данным South China Morning Post, они будут выпускаться как для мужчин, так и для женщин.

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Куклы будут выглядеть почти как живые люди. Благодаря ИИ они смогут устанавливать эмоциональную связь со своим владельцем. 

В частности, куклы смогут узнавать предпочтения человека, чтобы удовлетворять его потребности. У них встроена языковая модель, похожая на ChatGPT. На рынки куклы для взрослых выйдут уже в августе.

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