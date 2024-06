В Китае создали реалистичные куклы для взрослых с ИИ

В Китае создали реалистичных секс-кукол, в которых будет встроен искусственный интеллект.



По данным South China Morning Post, они будут выпускаться как для мужчин, так и для женщин.



Куклы будут выглядеть почти как живые люди. Благодаря ИИ они смогут устанавливать эмоциональную связь со своим владельцем.



В частности, куклы смогут узнавать предпочтения человека, чтобы удовлетворять его потребности. У них встроена языковая модель, похожая на ChatGPT. На рынки куклы для взрослых выйдут уже в августе.

Chinese manufacturer Starpery Technology is introducing AI-powered sexbots that promise interactive and emotional connections through advanced AI models.



These next-generation sexbots, debuting soon, are trained on large language models similar to ChatGPT, enabling intelligent… pic.twitter.com/tOnH2fRO5v