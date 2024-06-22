



22 июня снова взойдет клубничная луна. Фото

В эти дни жители Земли имеют уникальную возможность наблюдать на небе редкое астрономическое явление – клубничную луну. Это название получила полная луна, которая появляется в июне и знаменует сезон сбора клубники в Северной Америке.



В этом году зрелище длится два дня 21 и 22 июня. Астрологическое явление выпадает на 21 июня, когда клубничная луна достигнет своего пика – была максимально полной и яркой из-за расположения напротив Солнца. Такой эффект продержится еще и 22 июня.



Клубничная луна не отличается красным или розовым цветом, как можно было бы предположить по названию. В действительности, это просто полная луна, но она может казаться немного более яркой и крупной из-за своей низкой позиции на горизонте.



Также можно будет увидеть еще три планеты:



💫 Сатурн появится первым и будет находиться в созвездии Водолея, и, поскольку он относительно ярок, он будет выделяться на фоне более тусклых звезд созвездия.

✨ Марс можно будет узнать по красно-оранжевому цвету планеты. Она будет находиться в созвездии Рыб, где также находятся в основном тусклые звезды.

💫 Юпитер появится прямо перед рассветом на ночном небе.



Астрономы и любители наблюдения за небом рекомендуют воспользоваться этим шансом, чтобы насладиться красотой лунного света. Лучшее время для наблюдения будет сразу после заката, когда луна начнет подниматься над горизонтом.



Согласно порталу Livescience, это явление происходит каждый год, но всегда вызывает большой интерес у публики. Не упустите возможность увидеть клубничную луну в этом году и насладиться её великолепием.



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