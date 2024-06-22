



Видеоигры могут улучшить семейные отношения?

В сети появился очередной миф об “ученых из Великобритании”. На этот раз они якобы обнаружили, что у мужчин, играющих в видеоигры, снижается уровень стресса, что позволяет им спокойнее и уважительнее относиться к близким.



Также “ученые” отметили, что важно не прерывать мужчин во время игры, чтобы не провоцировать в них вспышки стресса, а их эмоциональный фон оставался стабильным – это благоприятно отражается на атмосфере в семье и способствует укреплению семейных отношений.



На самом деле такие новости распространяет группа геймеров, которые не желают принимать участие в домашних делах, несмотря на наличие семьи. В подобных материалах нет ни слова об игровой зависимости.





