



Она даст имя вашему ребенку за 10 000 долларов

Тейлор Хамфри интересовалась именами детей давно. После окончания университета она пыталась трудоустроиться во многих ипостасях. Была она и в роли сценариста. И там ей больше всего нравилось придумывать имена персонажам.



В 2015 году Тейлор открыла аккаунт в Instagram под ником @whatsinababyname. Она поделилась своими любимыми именами для детей и нумерологией, стоящей за ними, и была настолько польщена тем, что люди спрашивали ее мнение, что она дала советы по выбору имени бесплатно.



В 2018 году до нее дошло, что из нэйминга детей можно сделать бизнес.



Она все еще дает бесплатные советы в соцсетях. Ее ролики имеют миллионные просмотры. Но всегда есть кто-то, кто хочет что-то особенное для своего ребенка. Такие люди готовы платить тысячи долларов. Это не удивительно, ведь имя часто предопределяет судьбу. Вот люди и платят от 1500 - 10000 долларов за имя.



Имена-катастрофы, типа Катрина, Исида, Орландо - по ее мнению ничуть не лучше, чем технические имена типа Алекса или Сири. И, по мнению многих ее клиентов, в перечне не достаточно имен.



Бывают ситуации, когда семьи хотят, чтобы имя соответствовало наследию их семьи или ассоциировалось с определенными чертами характера.

Тейлор А. Хамфри рассказала журналу The New Yorker, что в прошлом году она помогла дать имена более чем 100 детям. Она также призналась, что большинство людей не верят, что она может зарабатывать на жизнь своими услугами, но она часто рассказывает своим поклонникам в социальных сетях, что работает штатным профессиональным специалистом по подбору имен для детей.