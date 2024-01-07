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Новый рекорд: женщина из Ганы пела 126 часов 52 минуты
07.01.2024 03:30 MIGnews.com

Новый рекорд: женщина из Ганы пела 126 часов 52 минуты

Афуа Асантеваа, предпринимательница и бывшая королева красоты, начала петь репертуар из 125 песен в канун Рождества. Концерт закончился через пять дней.

Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, исполнительницы могла делать 5-минутный перерыв каждый час или 20-минутный перерыв каждые четыре часа.

Афуа Асантеваа побила рекорд в 105 часов, установленный индийским музыкантом Сунилом Вагмаре в 2012 году.

Доказательства исполнения Асантеваа переданы в Книгу рекордов Гиннесса.

 

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