



На российскую певицу вылили несколько ведер помоев

На российскую певицу Клаву Коку вылили шесть ведер помоев.



По данным интернет-издания Super, это произошло в эфире шоу "Сердце Клавы".



Задумка состояла в том, чтобы парни прошли тест на детекторе лжи. В случае, если они не говорили правду, на певицу выливалось ведро с помоями. Такое испытание чуть не довело знаменитость до историки.



"Я чуть не зарыдала. Ужасные ощущения: противно и физически, и морально. Самое неприятное — что этого можно было избежать. Пойду отмываться от их лжи", — сказала она.

