Новости » Life Style
На российскую певицу вылили несколько ведер помоев
12.09.2023 16:57 Алина Груднева

На российскую певицу вылили несколько ведер помоев

На российскую певицу Клаву Коку вылили шесть ведер помоев.

По данным интернет-издания Super, это произошло в эфире шоу "Сердце Клавы".

Задумка состояла в том, чтобы парни прошли тест на детекторе лжи. В случае, если они не говорили правду, на певицу выливалось ведро с помоями. Такое испытание чуть не довело знаменитость до историки.  

"Я чуть не зарыдала. Ужасные ощущения: противно и физически, и морально. Самое неприятное — что этого можно было избежать. Пойду отмываться от их лжи", — сказала она.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы