



Мужчина признался, почему позволяет жене спать с другими

Многие мужчины, узнав о том, что жена занимается сексом с другими мужчинами - ушли или, по крайней мере, вступили бы с ней в конфликт. Однако один аноним раскрыл причину, по которой он ничего не говорит своей жене-изменнице.



Этот человек обратился к популярному аккаунту @Fesshole в твиттере, где можно анонимно поделиться самыми темными секретами - с тем, чтобы другие люди могли помочь. В сообщении он написал: "Я знаю, что моя жена спит с другими мужчинами, но я не могу сказать ей об этом, потому что я безработный. Последние три года я живу на деньги жены".



После этого сообщение стало вирусным и набрало более 1,3 млн. просмотров, многие серферы пытались помочь мужчине своими советами. Один человек призвал его поговорить с женой об этой проблеме: "Она все еще спит с тобой? Я предполагаю, что, возможно, вы находитесь в депрессии и отстранились от этой части отношений. В таком случае Вы должны поговорить с ней о своих чувствах. Если она поддерживает Вас материально на протяжении многих лет, это признак того, что она ценит Вас как личность".



Другой написал ему: "Безработный ты или нет, ты не заслуживаешь того, чтобы тебя предавали и принимали это. На твоем месте я подал бы на развод, нашел бы другую женщину и построил бы для себя лучшую жизнь". Другой добавил: "Вы женаты и утверждаете, что у вас есть доказательства измены. Суды, скорее всего, будут на Вашей стороне. А пока найдите работу и гордитесь собой. Не оставайтесь в зависимости от этой ужасной женщины".