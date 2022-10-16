



Многотысячный митинг в Тунисе против захвата власти президентом Сайедом

Тысячи тунисцев провели демонстрацию в столице Туниса, осуждая захват власти президентом Кайсом Сайедом и требуя ответственности за затяжной экономический кризис в стране.



Протестующие в центре Туниса в субботу скандировали: "Вниз, вниз", "Революция против диктатора Кайса" и "Переворот не состоится".



Марш был организован Фронтом национального спасения, коалицией оппозиционных партий, включая Эннахда, которая доминировала в парламенте Туниса до его роспуска Сайедом.



Али Лаараед, бывший премьер-министр Туниса, заявил информационному агентству AFP, что протест был выражением "гнева на положение дел при Кайсе Сайеде".



"Мы говорим ему, чтобы он ушел", - сказал Лаараед.



Сайед уволил премьер-министра и взял на себя всю исполнительную власть в июле прошлого года, а позже посредством конституции укрепил свою власть над страной.



Шаг Сайеда приветствовали некоторые тунисцы, уставшие от того, что они считали капризной и коррумпированной системой, созданной после революции 2011 года, свергнувшей покойного диктатора Зина эль-Абидина Али.



Но ухудшающаяся экономическая ситуация, усугубляемая нехваткой поставок после российского вторжения в Украину в феврале, взбудоражила многих в этой североафриканской стране с населением 12 миллионов человек.



Если Сайед останется, "у Туниса не будет будущего", — сказал Лаараид, сославшись на растущее отчаяние, нищету и безработицу.



Фронт национального спасения объявил, что будет бойкотировать декабрьское голосование по избранию нового парламента с ограниченными полномочиями.



Глубокий идеологический соперник Эннады, светская Свободная Дестурианская партия (PDL), также организовала акцию протеста в столице в субботу.



В публичных выступлениях Сайед утверждал, что работал над "исправлением" экономических проблем, которые он унаследовал от руководства Туниса после правления Бен Али.

