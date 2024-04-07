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Мадагаскарский яйценосный дрозд не вьет гнезд и не высиживает яйца
07.04.2024 21:30 MIGnews.com

Мадагаскарский яйценосный дрозд не вьет гнезд и не высиживает яйца

Madagascar ovum turdi - единственная известная науке птица, которая носит все свое с собой.

У самки этой птицы есть два специальных мешка, куда она откладывает два, редко, три яйца круглой формы. Как только яйца вызревают, нижняя часть кожистой стенки истончается, яйца выкатываются наружу, и происходит процесс вылупления птенцов.

Молодой яйценосный дрозд готов к самостоятельному полету уже через четверть часа после рождения, что также является уникальным явлением в мире птиц.

Известный канадский орнитолог Летиция Боллс в своей книге “Наша уникальная планета”, так описывает самок Мадагаскарского яйценосного дрозда: “Учитывая, что во время сезонных миграций этим маленьким хрупким самкам приходится пролетать около 20 000 км, их по праву можно назвать “женщинами с яйцами”. И не только из-за необычного способа высиживания птенцов”.
 

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