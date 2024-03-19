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Лепс подал в суд за "поздно привезенную закуску" и выиграл
19.03.2024 09:44 Алина Груднева

Лепс подал в суд за "поздно привезенную закуску" и выиграл

Российский певец Григорий Лепс подал в суд на ресторан за "несвоевременно привезенную закуску".

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Артисту удалось отсудить 18 тысяч рублей. Его компания "Хлебосольное подворье" подала иски против двух организаций-подрядчиков - АО "Кротекс" и АО "Крокус интернэшнл".

Их обвинили в нарушении обязательства по договорам поставки в торговые сети в период с 2021-го по 2023 год. Адвокаты Лепса требовали 212 тысяч рублей, но смогли отсудить лишь 18 тысяч. 

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