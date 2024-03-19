



Лепс подал в суд за "поздно привезенную закуску" и выиграл

Российский певец Григорий Лепс подал в суд на ресторан за "несвоевременно привезенную закуску".



Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Артисту удалось отсудить 18 тысяч рублей. Его компания "Хлебосольное подворье" подала иски против двух организаций-подрядчиков - АО "Кротекс" и АО "Крокус интернэшнл".



Их обвинили в нарушении обязательства по договорам поставки в торговые сети в период с 2021-го по 2023 год. Адвокаты Лепса требовали 212 тысяч рублей, но смогли отсудить лишь 18 тысяч.