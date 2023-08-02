



Красная линия скоростного трамвая в Гуш-Дане откроется через несколько недель

Ожидается, что Красная линия скоростного трамвая в Гуш-Дане будет официально открыта 18 августа после нескольких лет задержек.



Строительные работы на Красной линии начались в 2011 году, и ожидалось, что линия будет введена в эксплуатацию к октябрю 2021 года. Однако проект стоимостью 19 миллиардов шекелей столкнулся со многими бюджетными неудачами и проблемами безопасности.



Были серьезные неисправности в системах экстренного торможения и сигнализации на линии, но официальные лица проекта заявили, что эти проблемы теперь решены после нескольких месяцев тестовых запусков. Внешние аудиторы из Германии подтвердили, что линия соответствует требованиям безопасности.



Красная линия будет начинаться в Петах-Тикве, останавливаться в Бней-Браке, Рамат-Гане и Тель-Авиве и заканчиваться в Бат-Яме. Всего на ней будет 33 остановки, половина маршрута проходит по поверхности, а другая половина - через подземный туннель. Ожидается, что поначалу интенсивность движения транспорта будет невысокой: поезд будет проходить каждые шесть минут.



Строительство инфраструктуры для Зеленой и Фиолетовой линий скоростного трамвая будет продолжаться.



Открытие Зеленой линии запланировано на 2028 год. Ее маршрут будет начинаться в Герцилии, остановки предусмотрены в Тель-Авиве и Холоне. Заканчиваться линия будет в Ришон ле-Ционе. Как и Красная линия, маршрут Зеленой линии будет частично наземным и частично подземным.



Открытие Фиолетовой ветки запланировано на 2027 год, и ее маршрут будет полностью наземным. Он пройдет от перекрестка Ха-Тайясим в Йехуд-Моноссон до Тель-Авива, с остановками в Ор-Йехуде, Гиват-Шмуэле, Кирьят-Оно и Рамат-Гане.

