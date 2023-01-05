



Кошка Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых питомцев

Кошка Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых животных мира: ее состояние оценивается в 97 миллионов долларов. Шотландская вислоухая так разбогатела, «создав» собственный бренд и снявшись вместе с хозяйкой в нескольких клипах и рекламных роликах. У нее лапки, но она смогла.

Кошка по кличке Оливия Бенсон, принадлежащая певице Тейлор Свифт, вошла в тройку самых богатых животных мира. Состояние животного оценивается в $97 млн.



Такое состояние шотландская вислоухая по кличке Оливия Бенсон сколотила, "создав" собственный бренд и снявшись вместе с хозяйкой в нескольких клипах, в том числе на песню "Blank Space", и рекламных роликах.



"С колоссальным капиталом в 97 миллионов долларов Оливия добилась успеха за пределами мира влияния Instagram. Шотландская вислоухая заработала свое состояние, снявшись вместе со своим владельцем в нескольких музыкальных видео, создала собственную линию товаров и снялась в эпизодических ролях во многих высокобюджетных рекламах, в частности для Diet Coke и Ned Sneakers", — говорится на сайте The Ultimate Pet Rich List.



Оливией Бенсон кошку назвали в честь героини сериала "Закон и порядок: Специальный корпус".



На втором месте в списке самых богатых животных — кошка Нала, у которой более 4 млн подписчиков в одной из крупнейших соцсетей. Её состояние оценивается в $100 млн.



Первое место заняла немецкая овчарка Гюнтер VI, принадлежащая итальянской медиакомпании Gunther Corporation. Состояние собаки оценивается в $500 млн.