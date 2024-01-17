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Кейт Миддлтон госпитализирована после операции
17.01.2024 17:08 Алина Груднева

Кейт Миддлтон госпитализирована после операции

Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости.

По данным Рeople, в настоящее время она остается в больнице.

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"Операция прошла успешно, и ожидается, что она останется в больнице от десяти до четырнадцати дней, прежде чем вернеться домой", - сказано в заявлении.

По словам источников, принцесса Уэльская вряд ли вернется к исполнению королевских обязанностей до Пасхи.

"Кенсингтонский дворец будет предоставлять обновленную информацию о ходе работы ее Королевского Высочества только тогда, когда появится важная новая информация, которой можно поделиться”, - сообщили во дворце.

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