



Кейт Миддлтон госпитализирована после операции

Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости.



По данным Рeople, в настоящее время она остается в больнице.



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"Операция прошла успешно, и ожидается, что она останется в больнице от десяти до четырнадцати дней, прежде чем вернеться домой", - сказано в заявлении.



По словам источников, принцесса Уэльская вряд ли вернется к исполнению королевских обязанностей до Пасхи.



"Кенсингтонский дворец будет предоставлять обновленную информацию о ходе работы ее Королевского Высочества только тогда, когда появится важная новая информация, которой можно поделиться”, - сообщили во дворце.