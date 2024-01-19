



Кататься на водных лыжах никогда не поздно

Даже, когда тебе уже под сотенку. Можно попробовать ударить костями о водную гладь. Женщина из Юты, которая катается на водных лыжах с 1961 года, в возрасте 92 лет была официально названа самой старой в мире женщиной-воднолыжницей.



Дван Якобсен Янг из Фиш-Хейвен начала кататься на водных лыжах, когда ей было 29 лет. Сейчас ей 92 года (!) и в этом мероприятии к ней присоединяются ее дети, внуки и правнуки.



“Я всегда ощущаю трепет еще до того, как захожу в воду”, — рассказала Дван. -”В воде я чувствую волнение”.



Оказалось, что семье бабули подала заявку в Книгу рекордов Гиннеса от ее имени, а старушка о том и не догадывалась. Близкие удивили этой новостью Дван на семейном рождественском вечере.



“Наша дочь объявила, что у внучки сюрприз”, — вспоминает она. “На экране появилось видео, как я катаюсь на лыжах этим летом”.



Затем дочь Дван вручила ей сертификат Книги рекордов Гиннеса.



“ Я до сих пор не могу в это поверить”, — сказала воднолыжница. “Какой сюрприз и какая честь”.

