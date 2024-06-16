



Каменских отчитала мексиканского ведущего в прямом эфире

Популярная певица Настя Каменских поругалась с мексиканским радиоведущим в прямом эфире.



Резкий разговор произошел из-за того, что мужчина назвал войну в Украине "сложной ситуацией".



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Такая формулировка возмутила жену рэпера Потапа, потому NK решила прояснить ему то, что происходит в ее стране.



"Это не "ситуация", а настоящая война. И моя страна сейчас переживает ужасные времена. После того как ты осознаешь, что война - это реальность, ты не можешь быть готов к этому. Никто не может быть готов к этому. Мы боремся. Мы имеем всего одну жизнь. И я хочу, чтобы люди меня услышали. Если хочешь кого-то простить - сделай это сейчас. Если хочешь изменить эту жизнь - сделай это сейчас. Мы живем здесь и сейчас", - сказала Каменских.



Настя пояснила на своей странице в Instagram, что не будет молчать, сколько бы хейта в свой адрес не получала.



"Весь мир должен знать о силе украинского народа, который борется за право быть свободными, и люди должны понимать, кому и для чего необходима эта помощь. В темные времена люди должны объединяться и помогать в меру своих возможностей. Только так мы можем выстоять. Но также следует не забывать жить и ценить каждый момент здесь и сейчас, ведь только сейчас украинцы, как никто, понимают, что завтра может не наступить", - отметила певица.