



Иск в БАГАЦ: обязать Минфин подписать повышение платы за дошкольное обучение

Кризис в детских садах обостряется: Форум дошкольного образования и Ассоциация Чаламиш обратились в Верховный суд в эти выходные с требованием обязать министра финансов немедленно подписать решение комиссии по ценам от августа 2022 года о повышении платы за обучение в детских садах.



Согласно решению комиссии по ценам, плата за обучение в детском саду должна быть увеличена в среднем на 288–349 шекелей на ребенка.



Несмотря на решение комиссии по ценам и обязательство министра финансов повысить плату за обучение в 2018 учебном году, министры финансов и образования, как утверждается в петиции, задерживают прогресс.



"Каждый день, когда детские сады продолжают работать без новых тарифов, установленных комиссией по ценам, — это причиняет боль малышам, родителям и няням, которые работают в детских садах", — утверждают заявители. По их словам, отсрочка подписания обновления тарифов также препятствует повышению заработной платы помощников воспитателей.



В прошлом месяце министр финансов пообещал подписать решение комитета по ценам в кратчайшие сроки.



В обращении заявители упоминают, что в отчете ценовой комиссии, в котором рекомендовалось обновить тарифы, в августе прошлого года было определено, что ставка оплаты труда нянь в детских садах будет такой же, заработная плата помощников в органах местного самоуправления.





В начале этого месяца после переговоров с Гистадрутом и после непродолжительной забастовки Минфин объявил о повышении заработной платы помощников. Зарплата няни в детском саду до настоящего времени не обновлялась.



Председатель Форума дошкольного образования Лиор Габбай: "Мы подаем петицию в БАГАЦ, чтобы заставить министров подписать приказ, как они и обещали. Структура дошкольного образования находится в полном упадке. Власти уже много лет избегают инвестиций в дошкольные учреждения. Комиссия по ценам решила сделать положительный шаг в этом вопросе, но министры финансов и образования воздерживаются от подписания ее профессиональных решений".



В настоящее время ситуация в сфере дошкольного образования такова, что после Песаха ожидаются массовые увольнения нянь в детских садах - как результат отсутствия индексации их зарплаты по сравнению с зарплатами помощников в органах местного самоуправления. Организации, управляющие детскими садами, уже предупреждают, что находятся на грани краха и закрытия все большего количества групп из-за нехватки тысяч помощников воспитателей.

