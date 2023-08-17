



Инопланетяне могут быть гигантскими пауками размером со слона, - ученый

Когда дело доходит до инопланетян, всем привычно представлять их в виде маленьких зеленых человечков. Но ведущий британский биолог заявил, что они могут быть намного крупнее и страшнее, пишет издание Mirror.



По словам Ричарда Докинза, жизнь в других солнечных системах — если она существует — может быть представлена паукообразными существами размером со слона.



По словам известного ученого, имеющего почетные докторские степени 12 различных университетов, жизнь на другой планете с похожим на Землю строением, вероятно, не слишком отличалась бы от человеческой. Доктор Докинз специализируется на эволюционной биологии и является автором нескольких книг о своих исследованиях.



Однако, по его мнению, жизнь на планетах, отличных от нашей, была бы гораздо менее благоприятной. Более слабое гравитационное притяжение, утверждает Докинз, повлияло бы на эволюцию, в результате чего появились бы "животные размером со слона, построенные по типу пауков", сообщает Daily Star.



Любой человек, ступивший на планету с более сильной гравитацией, мог бы ожидать встретить инопланетян размером с "мышь", которые были бы "построены по типу носорога".



Отвечая на вопрос о том, что он думает об инопланетянах на YouTube, 82-летний Докинз сказал: "Я уверен, что внеземная жизнь будет существовать". Однако, по его мнению, она будет существовать так далеко, что вряд ли инопланетяне высадятся на Земле, а первый контакт, скорее всего, будет осуществляться по радио.



